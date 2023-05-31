«نخيل» تحصد 6 جوائز من «ترانسفورم» 2023

المصدر: (دبي- البيان)

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حظيت شركة «نخيل» بتكريم كبير، ضمن حفل توزيع «جوائز ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2023»، التي تكرم التميز في تغيير الهوية المؤسسية، واستراتيجية العلامة التجارية.

وحصدت «نخيل» 6 جوائز، منها الجائزة الذهبية عن فئات «أفضل تطور للهوية المؤسسية عن الشركات»، و«أفضل هوية بصرية لقطاع إدارة العقارات والإنشاءات والمرافق»، و«أفضل حل هندسي معماري للهوية المؤسسية»؛ والجائزة الفضية عن فئة «أفضل استخدام لاستراتيجية الطباعة الإبداعية»؛ والبرونزية عن فئتي «أفضل استخدام لخاصية بصرية» و«أفضل استراتيجية إبداعية»، وذلك جنباً إلى جنب مع شريكة علامتها التجارية وكالة «Ochre».

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