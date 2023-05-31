«الإطارات الصينية» يستعرض ابتكارات المصانع والشركات

المصدر: (الشارقة - البيان)

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واصل معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، مقدماً عرضاً لابتكارات كبرى المصانع والشركات الصينية المتخصصة في إنتاج وصناعة السيارات الكهربائية والذكية والإطارات وقطع الغيار، التي كشفت عن مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة، لتحظى باهتمام واسع من الزوار والموردين والعملاء.

وتشهد الدورة الثانية من المعرض الذي تنظمه شركة إنتر كوميرس إكسبو، تركيزاً على السيارات الكهربائية والذكية والتقنيات والابتكارات، مع نمو نسبة العارضين المشاركين والتي بلغت 30 % مقارنةً بعام 2022 شملت 130 جهة عارضة.

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن حرص مركز إكسبو الشارقة في التركيز على تقنيات السيارات الكهربائية والذكية في النسخة الثانية من معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات يأتي في إطار حرصه على دعم خطط إمارة الشارقة على صعيد تعزيز النقل المستدام وتوفير الحلول الداعمة لجهود المحافظة على البيئة والاتجاه نحو الحلول الخضراء والمستدامة، إلى جانب تعزيز سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، والذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب، مع توقعات أن يسجل السوق معدل نمو سنوياً مركباً عند 30 % لغاية عام 2028، وفقاً للمؤشر العالمي لجاهزية التنقل الكهربائي لعام 2022.

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