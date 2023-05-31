«رواد» تبحث برامج تمويل جديدة للمشاريع

المصدر: (الشارقة - البيان)

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ناقشت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» إطلاق برامج تمويل جديدة، تواكب احتياجات طلاب الجامعات، والخريجين الجدد وأصحاب المشاريع الوطنية القائمة، التي تتطلع إلى التوسع والنمو، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر للجنة تمويل المشاريع، الذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وترأس الاجتماع حمد المحمود، مدير مؤسسة «رواد» ورئيس لجنة تمويل المشاريع، وبحضور أعضاء اللجنة: سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، وفهد الخميري، ود. مدثر عبد الله، ونورا الزرعوني، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية: فاطمة حسن آل علي، رئيس اللجنة الفنية ومدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، وراشد سواقد، مستشار تنمية المشاريع، وناصر عبد الله العويس، محلل مالي أول.

وقدم عدد من أعضاء اللجنة مجموعة من الاقتراحات، للنظر في إمكانية تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها: عقد جلسات استشارية وتوجيهية للمتقدمين، بالتعاون مع الجهات المعنية حسب الفئة المستهدفة ونوع النشاط الاقتصادي، والتأكيد على طلب تقارير من شركات التدقيق والائتمان، للتعرف على وضع المشاريع الممولة، وكذلك الوضع الائتماني لأصحاب المشاريع في حال التعثر، إضافة إلى وضع سقف تمويلي، وتحديد عدد معين من المشاريع لبرامج التمويل المقترحة، وذلك تقليلاً للمخاطر.

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