مركز أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي العالمي يطلق مجلسه الاستشاري

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي،أمس عن إطلاق المجلس الاستشاري لمركز أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي العالمي. وتأتي هذه الخطوة كمبادرة استراتيجية لدعم رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها في مجالي الأبحاث والتطوير وتعزيز ميزاتها التنافسية المستقبلية.

ويجمع المجلس الاستشاري مجموعة من الشخصيات المتميزة، ويضم في عضويته:

• الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أحد أبرز خبراء الأمن السيبراني والأنظمة الحكومية والسياسة الوطنية. وهو عضو جمعية المهندسين – الإمارات، وجمعية معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وجمعية المفتاح الذهبي الوطني الشرفية وجمعية الكمبيوتر. وهو محاضر زائر عن الأمن السيبراني في عدد من الجامعات، من بينها جامعة خليفة وكلية الدفاع الوطني في أبوظبي.

● البروفيسور سوميترا دوتا، عميد كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، الخبير في مجال إدارة الأعمال والتقنيات والتحول الرقمي. وهو رئيس معهد بورتيولانس وعضو مجلس إدارة الشبكة العالمية لكليات إدارة الأعمال وعضو المجلس العالمي لأنظمة داسو.

● البروفيسور ماركوس زاكرياديس المحاضر في كلية ألاينس مانشستر لإدارة الأعمال بجامعة مانشستر، والمتخصص في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات المالية وعضو مجلس المستقبل العالمي للأنظمة المالية والنقدية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي وكبير مستشاري التقنيات المالية لرئيس لجنة المنافسة اليونانية وهيئة المنافسة والأسواق اليونانية

● البروفيسور عبد المطلب الصادق المحاضر في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهو خبير في مجال الواقع الافتراضي والمعزز، وزميل الجمعية الملكية الكندية وعضو بارز في جمعية آلات الحوسبة، وزميل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات والمعهد الهندسي الكندي والأكاديمية الكندية للمهندسين.

● الأستاذ جين تشوان دوان هو أستاذ الشؤون المالية لدى مجموعة «جاردين سايكل آند كاريدج» والمدير التنفيذي للمعهد الآسيوي للتمويل الرقمي بجامعة سنغافورة الوطنية والخبير الاقتصادي في التمويل.

● الدكتور كيمو سوراماكي الخبير لدى «الشبكة المالية للتحليلات المحدودة» وأحد أبرز خبراء تحليل الشبكات وإدارة المخاطر المالية.

● الدكتورة كيري بيرلسون من كلية «إم آي تي سلون» للإدارة والخبيرة في إدارة المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي. والتي تشغل عدة مناصب لدى الأوساط الأكاديمية وفي مجال تخصصها، من بينها كلية بابسون وجامعة تكساس في أوستن ومجلس أبحاث غارتنر ومراكز الخدمة المشتركة، وشركة «إيه تي آند تي».

● البروفيسور جاي ك. روزينجارد من كلية هارفارد كينيدي بجامعة هارفارد، وهو خبير بالتنمية الدولية والمشاريع الاجتماعية.

وقال حمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية: هذا الإعلان خطوة أساسية لضمان مكانة وجودة الأبحاث التي سيجريها المركز. وسيمارس المجلس الاستشاري دوراً أساسياً في تقديم توجيهاته ومشورته بشأن الأبحاث .

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