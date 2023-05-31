جلسة حول الأطر القانونية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: (عجمان - البيان)

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان جلسة بعنوان «الأطر القانونية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع التميمي ومشاركوه، بهدف تعزيز الوعي والمعرفة حول الشروط القانونية المتبعة لاستخدام منصات الذكاء الاصطناعي، لضمان حفظ الحقوق والواجبات، وحضر أعمال الجلسة مجموعة من أعضاء غرفة عجمان من الشركات والمصانع.

وقالت عائشة النعيمي تنفيذي رئيسي إدارة الخدمات القانونية بغرفة عجمان إن الجلسة تعكس جهود الغرفة لزيادة الوعي القانوني لدى أعضائها من المنشآت، وتمكينهم من تجنب المخاطر القانونية المحتملة، والتعريف بأحدث مستجدات القوانين والتشريعات الداعمة لاستدامة ونمو أعمال منشآت القطاع الخاص لا سيما المرتبطة بالاستفادة من أدوات الابتكار والتقنيات الحديثة، وأكدت أن الغرفة تستهدف تنويع فعالياتها وبرامجها القانونية لتعزيز مكانة الإمارة واحدة من أبرز الوجهات الرائدة للاستثمار.

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