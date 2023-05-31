بدور القاسمي تتفقد سير العمل في «جزيرة مريم»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تفقدت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، آخر التطورات والمستجدات في «جزيرة مريم»، المشروع العقاري الفاخر والمتعدد الاستخدامات الذي ينفرد بموقعه وإطلالته المباشرة على بحيرة الممزر والخان، حيث تابعت الشيخة بدور سير العمل في مراحل المشروع، الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 3.3 ملايين قدم مربعة، ويتألف من 18 مبنى سكنياً تضم مجتمعة أكثر من 3500 وحدة سكنية.

واطلعت الشيخة بدور القاسمي، برفقة محمد العبّار، رئيس «إيجل هيلز»، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهشام إبراهيم، مدير عام مجموعة «إيجل هيلز»، وممثلون إداريون عن الجهتين، على مخططات مراحل المشروع، الذي تطوره شركة «إيجل هيلز الشارقة»، ويعد مشروعاً مشتركاً بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و«إيجل هيلز».

وتابعت الشيخة بدور القاسمي، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة» عرضاً تقديمياً حول المخطط الرئيسي لجزيرة مريم، تضمن مراحل عمل المشروع ومواعيد إتمامه، وتجوّلت في المباني السكنية في «مجمع بوابة مريم السكني» ضمن المرحلة الثانية من المشروع، والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من العام الجاري، وتتضمن ستة مبانٍ بمجموع 389 شقة.

أما المرحلة الثالثة من المشروع، «مجمع رمال السكني»، فمن المقرر تسليمها في الربع الثالث 2024، وتتضمن مباني سكنية تشتمل على 203 شقق، فيما يستكمل المشروع مرحلته الرابعة التي تتضمن «مجمع جواهر السكني» (1و2) ويضم 198 شقة، في الربع الأخير 2025، وهو الموعد المحدد أيضاً لانتهاء المرحلة الخامسة التي تتضمن «مجمع كريستال السكني» الذي يتكوّن من مبنيين ويشتمل على 234 شقة. ويشهد الربع الأول 2026 الانتهاء من المرحلتين السادسة والسابعة، وتتضمنان «مجمع مسك السكني» و«مجمع عائشة السكني»، بمجموع شقق يصل إلى 340 شقة.

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