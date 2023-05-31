«اصنع في الإمارات» ينطلق اليوم لدعم التنافسية وتأهيل الكوادر الوطنية

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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يستضيف مركز أبوظبي للطاقة اليوم، فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات». وتنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمشاركة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» مؤتمراً صحفياً على هامش المنتدى يتحدث خلاله عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

وسيتم استعراض مستجدات برنامج «مصنعين» المصمم لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف فنية وتخصصية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال مواءمة مهاراتهم مع متطلبات المصانع. وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومين ويتضمن 8 جلسات مهمة.

دبي الصناعية

وتشارك مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم في المنتدى دعماً لاستراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية «D33». ويشارك سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، غداً في جلسة حوارية بعنوان «دور المناطق الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني».

وقال سعود أبو الشوارب: «تسهم استراتيجية مشروع 300 مليار وأجندة دبي الاقتصادية D33 في تعزيز البيئة الداعمة للأعمال التي جعلت من دولة الإمارات وإمارة دبي على مر العقود الماضية وجهة عالمية مفضلة للمستثمرين والموهوبين والمبتكرين في قطاع التصنيع من جميع أنحاء العالم.

وتُعد مدينة دبي الصناعية من أكبر المجمعات المجهزة بالكامل والمصممة بالتحديد لتلبية احتياجات قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يمكنها من تزويد الشركات ببيئة داعمة تتيح لها تحقيق النمو المستدام على مستوى المنطقة وخارجها.

وتابع سعود أبو الشوارب: «يسهم الموقع الاستراتيجي لمدينة دبي الصناعية وارتباطها الوثيق بشبكة نقل متكاملة وتوافق أعمالها مع استراتيجيات ومبادرات حكومة دولة الإمارات في تمكيننا من مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن قطاع التصنيع المحلي، وأضاف: «نواصل كذلك تعزيز شراكتنا الراسخة مع مصرف الإمارات للتنمية، الذي أقر أكثر من 513 مليون درهم لتمويل المشاريع والشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية خلال عام 2022.

الإمارات للألمنيوم

وأكد نجم العوضي مدير إدارة المشتريات والخدمات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في تصريحات لـ«البيان»، مشاركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منتدى «اصنع في الإمارات» بهدف توفير فرص للمستثمرين داخل الدولة أو خارجها لبحث إمكانية إقامة مصانع في الإمارات لإنتاج سلع أو منتجات تحتاجها الشركة في أنشطتها التشغيلية، حيث حددت الشركة فرصاً بمئات الملايين من الدراهم ضمن إنفاقها على شراء السلع المستوردة سنوياً، مع إيمانها أنه يمكن تصنيع هذه المنتجات محلياً، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي «مشروع 300 مليار» مع تعزيز الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أنه سوف يتم توقيع اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات العالمية خلال المنتدى لدعم البرنامج الصناعي الوطني.

وأوضح العوضي أن الإمارات العالمية للألمنيوم تعتبر أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، حيث ننتج طناً واحداً من كل 25 طناً من حجم الإنتاج العالمي للألمنيوم، ما يمثل حوالي 1,5 % من إجمالي الاقتصاد الوطني، ولدينا هدف طموح يتمثل في مضاعفة تأثيرنا الاقتصادي في الدول التي نعمل فيها بحلول العام 2040،

وأشار إلى أن الشركة تخطط لبناء منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنوياً، ستكون الأولى والأكبر من نوعها بالإمارات.

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