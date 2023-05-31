خبراء: الإمارات تمتلك مقومات الريادة للاستثمار في الهيدروجين

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد عدد من الخبراء في قطاع الطاقة، أن الإمارات تمتلك مقومات الريادة العالمية في استثمارات الهيدروجين وتتصدر دول المنطقة في الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح الخبراء أن الإمارات عززت مكانتها دولة رئيسية في قطاع الطاقة. وأشاروا إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دعم تحول الطاقة باستخدام تطبيقات الهيدروجين.

جاء ذلك خلال مؤتمر حول مستقبل الهيدروجين والاستثمار في الطاقة والذي نظمته مؤخراً شركة «أرديان» بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في شركات متخصصة بقطاع الطاقة لمناقشة أنظمة الطاقة والبنية التحتية المستدامة وأهمية الهيدروجين في تشكيل مستقبل المنطقة كمركز عالمي للطاقة.

الفرص الاستثمارية

وأكد حمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي في كلمته بافتتاح المؤتمر، أن سوق أبوظبي العالمي يعتبر أحد أكبر المراكز المالية الدولية في العالم ويلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي وخطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وأوضح ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في الهيدروجين. وقال المزروعي: على مدى سنوات عززت الإمارات مكانتها كدولة رئيسية في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف تساهم بقوة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ. وقال: لدينا جميع الأسباب التي تجعلنا قادرين على تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار بهذا القطاع.

وأشار إلى أن المؤتمر يضم خبراء مميزين والعديد من القادة الذين يمكنهم دعم الموارد التكنولوجية والمالية اللازمة لبناء صناعة الهيدروجين عالمية المستوى في المنطقة.

تحول الطاقة

وأكد فرانسوا عيسى توازي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أرديان» في أبوظبي- في كلمته - أهمية تحول الطاقة في المنطقة والحاجة إلى تحقيق التنوع. وقال: نحن في أرديان نؤمن بإمكانات المنطقة الهائلة، ونلتزم أن نكون شريكا قويا وموثوقا.

وأكد ياسين زروق، العضو المنتدب لشركة أرديان المحدودة في أبوظبي أهمية الهيدروجين كأحد محاور التركيز في الشركة. وقال: سلسلة قيمة الهيدروجين بأكملها ركيزة أساسية في رحلتنا العالمية للاستدامة، وفرصة تجارية لسنوات عديدة قادمة واستثمارات هائلة.

وتحدث أمير شريفي، الرئيس التنفيذي للاستثمار شركة (Hy24) عن الفرص الاستثمارية للهيدروجين في المنطقة. وقال: يمثل الاستثمار في البنية التحتية للهيدروجين فرصة جذابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك المنطقة مميزات فريدة تجعلها جذابة للتنمية والاستثمار.

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