سيدات أعمال من الإمارات ودول أوروبية يبحثن بالشارقة فرصاً استثمارية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استضاف «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، وفداً دولياً لرائدات أعمال من 4 دول من الاتحاد الأوروبي، لتوفير المزيد من فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب أمام سيدات الأعمال الإماراتيات مع نظيراتهن من مختلف دول العالم، وضم الوفد الزائر عضوات في جمعية النساء الأوروبية (EWA) يعملن في مجالات استثمارية متنوعة.

جاء ذلك خلال فعالية جمع خلالها المجلس رائدات أعمال من الإمارات بالوفد النسائي الأوروبي. وتضمنت الفعالية التي عقدت تحت عنوان «الاستثمار في قدرات المرأة»، في غرفة تالشارقة، جلستين نقاشيتين بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، ويوليا ستارك، رئيسة جمعية النساء الأوروبية، رئيسة الوفود الزائرة.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «نحرص في مجلس سيدات أعمال الشارقة على دعم رائدات الأعمال الإماراتيات لتحقيق طموحاتهن في تطوير مشاريعهن وتوسيع حضور أعمالهن على المستوى المحلي والدولي، وهذا ما يقودنا إلى بناء جسور من التواصل مع رائدات أعمال من مختلف بلدان العالم، في إطار سعي المجلس للإسهام في إبراز قدرات منتسباته».

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