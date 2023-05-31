غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تختتم جولة آسيوية لاستقطاب الشركات والمواهب

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، جولة ترويجية آسيوية، شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة واليابان والفلبين وهونغ كونغ، لاستقطاب الشركات الناشئة، ودعوتها للمشاركة في قمة «إكسباند نورث ستار» في أكتوبر المقبل.

واستعرضت الغرفة خلال الجولة الترويجية، التي حضرها 481 شركة ناشئة، مزايا انتقال الشركات الرقمية إلى دبي، ودور الغرفة في دعم الشركات، ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، كما عقدت الغرفة 17 اجتماعاً خاصاً مع شركات يونيكورن وشركات متعددة الجنسيات، وحاضنات ومسرعات الأعمال في هذه الدول، لبحث سبل التعاون المشترك، وتوفير الدعم لهذه الشركات للتوسع في سوق دبي.

كما نظمت الغرفة، خلال جولتها الترويجية، مسابقة للأفكار المبتكرة، صممت خصيصاً لتحفيز الشركات على عرض أفكارها في مجالات الاقتصاد الرقمي، حيث سيحصل الفائزون على جائزة قيمة، تشمل زيارة مدفوعة التكاليف لحضور «إكسباند نورث ستار».

ويعد «إكسباند نورث ستار» أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة في العالم، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 1400 عارض و1000 مستثمر، للمشاركة في دورته المقبلة، التي تقام في دبي هاربر، خلال الفترة من 15 - 18 أكتوبر 2023، ويسهم هذا الحدث في تعزيز زخم ريادة الأعمال الناشئة عبر الحدود، وتشكيل حلقة وصل تربط الشركاء الحكوميين والمستثمرين ومسرعات الأعمال بالمبتكرين ورواد التقنية من كل أنحاء العالم.

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