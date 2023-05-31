«الاتحاد لائتمان الصادرات»: تمويلات وتسهيلات لـ1000 شركة مصدرة في 5 سنوات

المصدر: دبي - مشعل العباس

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بلغ عدد الشركات التي استفادت من خدمات شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» وحصلت على تمويلات أو تسهيلات ائتمانية أكثر من 1000 شركة مصدرة منذ إنشاء المؤسسة، بينما تركز الشركة جهودها خلال العام الجاري على تفعيل الشراكات مع البنوك المحلية والدولية بما يدعم احتياجات قطاع التصدير في الإمارات ويتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

واستضافت «الاتحاد لائتمان الصادرات» ولأول مرة فى دبي الاجتماع الـ13 لـ«اتحاد أمان» من 35 دولة لبحث مستقبل القطاع. شهد الاجتماع حضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، مفتتحاً جدول الأعمال، حيث أكد في كلمته الافتتاحية أهمية جهود التعاون والابتكار في التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وفتح آفاق نمو جديدة.

خدمات

وقالت رجاء المزروعي، رئيس الجمعية العمومية لاتحاد أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في تصريحات صحافية خلال الاجتماع السنوي الثالث عشر لـ«اتحاد أمان»، الذي عقد أمس بدبي: «وفرت الشركة خدماتها لأكثر من 1000 شركة مصدرة منذ تأسيس الاتحاد قبل 5 سنوات، لكن لا يزال هناك العديد من التحديات التي يواجهها المصدرون، ونعمل اليوم على تذليلها، ولا سيما مسألة الحصول على التمويل، ولذلك نسعى إلى تعزيز العلاقات مع البنوك المحلية والدولية لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل بطريقة أسهل وأسرع».

مزيد من المبادرات

وأشارت المزروعي إلى نمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات في الربع الأول من عام 2023، مع سعي المؤسسة إلى استثمار كل الفرص في القطاع وإطلاق المزيد من المبادرات، والترويج لخدمات الاتحاد لدى المصنعين أو التجار الذين لا يستفيدون من الميزات والفوائد التي نقدمها اليوم، بحيث يستطيع المصدر الصغير أن ينمي حجم صادراته ويوسع عدد الوجهات والأسواق العالمية المستهدفة.

ودعت المزروعي المصدرين والمنتجين للاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها الإمارات مع دول عدة «اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة»، التي تتيح وصول المنتجات الإماراتية والسلع لأسواق خارجية بكل سهولة ويسر.

ولفتت المزروعي إلى أن احتياجات الشركات المصدرة للتمويل يتم الموافقة عليها من البنوك بناءً على حجم المخاطر المتوقعة، وهنا يأتي دورنا بصفتنا جهة ضامنة وتمتلك معلومات وبيانات متقدمة حول المخاطر المتوقعة في أي دولة أو قارة حول العالم، كالحروب والتضخم والوضع الاقتصادي، علماً بأن الشركة توفر اليوم ائتماناً للصادرات لكل دول العالم وفق أسلوب متوازن يوزع المخاطر بالشكل المناسب.

حضر الاجتماع السنوي الثالث عشر لـ«اتحاد أمان» مؤسسات كبرى في قطاع التصدير وإعادة التصدير، كالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجموعة البنك الدولي، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.

12 مليار دولار

من جهته، قال أسامة القيسي، الأمين العام لاتحاد أمان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إن مؤسسة «أمان» لائتمان الصادرات غطت قرابة 12 مليار دولار كمعاملات تجارية واستقطاب استثمارات للدول الأعضاء خلال عام 2022، من بينها 70 % في صورة معاملات وتسهيلات تجارية لدعم عمليات الاستيراد والتصدير، و30 % لاستقطاب استثمارات للدول الأعضاء.

وأضاف: «بلغ عدد أعضاء الاتحاد 34 عضواً ودولة، نصفها عربية (17 دولة). وخلال العام الجاري من المتوقع أن نشهد نمواً في عدد المعاملات التجارية نتيجة ارتفاع التبادلات التجارية بين الدول والتعافي الاقتصادي العالمي وفتح الاقتصاد الصيني».

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