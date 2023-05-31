«إينوك» تفتتح محطة خدمة بجوار مدينة محمد بن زايد في الفجيرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة إينوك، افتتاح محطة خدمة جديدة في إمارة الفجيرة على مقربة من مدينة محمد بن زايد السكنية، ليرتفع بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في الإمارة إلى 11 محطة و189 محطة على امتداد الإمارات.

حضر الافتتاح سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس محمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، واللواء محمد بن غانم، القائد العام لشرطة الفجيرة. تقع المحطة على الشارع المؤدي إلى مطار الفجيرة، وتربط الشارع من منطقة الحيل باتجاه طريق الفجيرة - كلباء (إي 99). وقد شيّدت المحطة على مقربة من مدينة محمد بن زايد السكنية التي تضم 1100 فيلا، إضافة إلى أحدث المرافق والمدارس والمساجد والحدائق ومركز ثقافي ومحال تجارية.

وقال سيف الفلاسي: يجسّد سعينا لافتتاح محطات خدمة جديدة في جميع أنحاء الإمارات التزام مجموعة إينوك بتطوير البنية التحتية في الدولة وضمان وصول العملاء بسهولة إلى خدمات التزود بالوقود.

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