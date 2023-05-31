«تبريد» تعقد أول صفقة لها في الهند

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن إنجاز أول صفقة لتبريد المناطق في الهند، عبر تحالف استراتيجي مع شركة «تاتا للعقارات والبنية التحتية المحدودة»، باستثمار تصل قيمته إلى 44.34 مليون درهم (100 مليار روبية هندية)، لتطوير منطقة «إنتيليون بارك» الاقتصادية الخاصة بشركة «تاتا للعقارات» في جوروغرام شمال الهند.

ومن خلال هذا الاستثمار ستستحوذ شركة «تبريد» على البنية التحتية الحالية للتبريد في مشروع «إنتيليون بارك»، والتي تغطي مساحة إجمالية، تبلغ 3.5 ملايين قدم مربعة، كما ستقوم بتطوير سعة إضافية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد في المشروع، وستعمل «تبريد» على تقديم حلول تبريد فعالة من حيث التكلفة للمستأجرين في «إنتيليون بارك»، وذلك بصورة تختلف عن الممارسات المعتمدة في السوق الهندية، التي يمتلك فيها مطورو المشاريع العقارية أصول التبريد، ويقومون بتشغيلها، عبر عقود إدارة المرافق.

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «في إطار جهودنا الهادفة لتعزيز حضورنا على المستوى الدولي تمثل الهند سوقاً استراتيجياً رئيسياً وشريكاً مهماً لدينا في «تبريد»، باعتبارها من الدول الأكثر كثافة من حيث السكان، وأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. ونتوقع أن نشهد اعتماداً واسع النطاق لخدمات تبريد المناطق في الهند، نظراً لنمو الطلب المتسارع على العقارات وخدمات التبريد. ويسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع «تاتا للعقارات» لتطوير خدمات رائدة ومبتكرة لتبريد المناطق بالهند».

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