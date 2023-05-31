«جمارك أبوظبي» تحصل على «الآيزو» في مكافحة الرشوة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حصلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 37001:2016 في نظام إدارة مكافحة الرشوة، وذلك تأكيداً على جهودها الريادية في تطبيق أفضل المعايير والممارسات الحوكمية العالمية للرقابة المالية وإدارة مكافحة الرشوة والفساد وتعزيز جوانب النزاهة والعمل الفاعل لتحقيق الغايات الجمركية بصفتها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع واقتصاده.

وتهدف جمارك أبوظبي بحصولها على الآيزو في نظام إدارة مكافحة الرشوة إلى تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الرشوة، وتعزيز جوانب حوكمة تخطيط وتنفيذ المعاملات المؤسسية المتنوعة، وتنظيم عمليات تداول الجوانب التجارية مع الشركاء الاستراتيجيين، وتنظيم علاقات الموظفين مع المتعاملين والموردين، وتعزيز تبنِّي وتطبيق دليل أخلاقيات العمل المؤسسي.

وقال المهندس خالد المرزوقي، مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي، إن جمارك أبوظبي طورت ضمن خططها الاستراتيجية منظومة رقمية متكاملة تساهم في أتمتة وحوكمة كافة العمليات الجمركية، وأطلقت خدمات مبتكرة وأنظمة تقنية متطورة تعزز من الشفافية والنزاهة المالية والمهنية، والتي تشمل منظومة التخليص الجمركي قبل الوصول، وخدمة الإفصاح المالي إلكترونياً التي تم إطلاقها لتسهيل عمليات الإفصاح المالي استباقياً.

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