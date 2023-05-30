51 % من أثرياء العالم يرغبون في تملك عقارات بدبي خلال الـ12 شهراً المقبلة

المصدر: دبي - بشار باغ

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كشف استطلاع عالمي للرأي أجرته شركة "نايت فرانك" العالمية للعقارات، عن أن اهتمام الأثرياء بشراء عقارات في دبي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث أكد 51% من الأثرياء الذين شملهم الاستطلاع اعتزامهم الاستثمار في العقارات السكنية في دبي خلال الـ12 شهراً القادمة، وأن معدل قيمة العقارات الذين يهتمون باقتنائها يبلغ 20 مليون دولار للعقار الواحد.

وقد أجرت شركة "نايت فرانك" الاستطلاع لتحديد مدى الإقبال على الاستثمار العقاري في دبي قامت في هذا الإطار باختيار عينة عالمية من الأفراد ذوي الأصول المالية الذين تزيد ثروات كل منهم عن ثلاثة ملايين دولار أمريكي. وتم اختيار العينة لتعكس الدول التي كان مستثمروها تقليدياً نشطين في سوق دبي العقاري، وأيضاً مستثمرين لم يسبق لهم الاستثمار في سوق دبي.

واستهدف الاستطلاع قياس مدى اهتمام فائقي الثراء بالاستثمار العقاري في دبي التي تعد اليوم أسرع أسواق العقارات الفاخرة نمواً في العالم.

وقالت دراسة "نايت فرانك" أن أبرز المناطق المرشحة لاستقطاب الاستثمارات الجديدة لكبار أثرياء العالم تشمل كلاً من جزيرة نخلة جميرا، تلال الإمارات، منطقة برج خليفة والخليج التجاري وجزيرة جميرا باي.

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