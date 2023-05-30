تريليون درهم إنفاق الزوار الدوليين في دبي خلال 11 عاماً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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بلغ اجمالي إنفاق الزوار الدوليين في دبي خلال الفترة من عام 2012 – 2022 أكثر من 1.017 ترليون درهم بحسب تحليل "البيان الاقتصادي" لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي وشركة البيانات ستاتيستا statista.

وكشفت البيانات أن حجم إنفاق الزوار الدوليين في دبي ارتفع من 84.37 مليار درهم (22.99 مليار دولار) في 2012 إلى نحو 108 مليار درهم (29.4 مليار درهم) خلال العام الماضي 2022 بنمو سنوي مركب يصل إلى 2.26 % الأمر الذي يشير إلى المسار التصاعدي في حجم إنفاق الزوار الدوليين بالتوازي مع زيادة النشاط السياحي والاقتصادي التي شهدته الامارة خلال السنوات الماضية.

وأظهرت البيانات أن حجم إنفاق الزوار خلال العام الماضي 2022 يتجاوز ما أنفقه الزوار الدوليين في دبي خلال العاميين 2020 و2021 حيث تأثرت الأسواق السياحية العالمية بتبعات جائحة كوفيد 19.

وسجلت سياحة دبي على مدار السنوات الماضية، قفزات استثنائية تمكنت معها من التفوق على العديد من الوجهات السياحية العالمية ولتتبوأ مركزها في مقدمة مؤشرات التنافسية السياحية العالمية ولتغدوا الوجه المفضلة لأكثر من 14 مليون زائر دولي للإمارة بنهاية العام الماضي.

وخلال الربع الأول من العام الجاري استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم.

ونجحت دبي في ابتكار نموذج فريد للتنمية السياحية، من خلال تبنّي استراتيجيات سباقة قائمة على التنوع والمرونة والابتكار في مواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية، لتؤكد بالأرقام مكانتها على المتميزة كمدينة سياحية على الخارطة العالمية، إذ لامس عدد زوارها الدوليين في 10 سنوات 130 مليون سائح.

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