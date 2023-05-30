"الاتحاد لائتمان الصادرات" تجمع قادة تأمين ائتمان الصادرات من 35 دولة لمناقشة مستقبل القطاع

المصدر: البيان

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استضافت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي الثالث عشر لـ "اتحاد أمان" في فندق سانت ريجيس في دبي، الذي شهد حضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، مفتتحاً جدول أعماله حيث أكّد في كلمته الافتتاحية على أهمية جهود التعاون والابتكار في التغلّب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وفتح آفاق نمو جديدة.

وحضر الاجتماع السنوي الثالث عشر لـ "اتحاد أمان" منظمات كبرى في قطاع التصدير وإعادة التصدير كالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجموعة البنك الدولي، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف. وناقش المشاركون الاستراتيجيات الرائدة والحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأكثر إلحاحاً التي يشهدها العالم، كما سيتوسع النقاش ليشمل قطاعات أخرى مثل التأمين وإعادة التأمين وائتمان الصادرات والتجارة والتمويل المهيكل.

ويتزامن انعقاد الاجتماع السنوي لـ "اتحاد أمان" لهذا العام في أهميته مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ "كوب 28"، حيث يسلّط الضوء على المبادرات المشتركة ما بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" و"اتحاد أمان" لتعزيز الحوار العالمي حول التجارة المستدامة وتأمين ائتمان الصادرات.

وتشارك مجموعة متميزة من المتحدثين والخبراء من مختلف القطاعات في سلسلة من حلقات النقاش حول حلول التمويل المبتكرة واستراتيجيات التخفيف من المخاطر ودور التقنيات الرقمية في تشكيل مستقبل التجارة العالمية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: "تؤكد دولة الإمارات مرة أخرى ريادتها في المساهمة بقيادة الجهود الدولية الحوار العالمي حوللإعادة إنعاش الاقتصاد العالمي وتحفيز تدفقات التجارة الدولية ودعم الممارسات المستدامة في اقتصادات العالم المترابط من خلال استضافة الاجتماع السنوي الثالث عشر لاتحاد أمان. ويعدّ ائتمان الصادرات والتعاون العالمي في هذا الشأن أمراً بالغ الأهمية، إذ يعزز هذا الاجتماع تبادل المعرفة ويؤكد على أهمية ممارسات التجارة المستدامة في تمكين الشركات وتنشيط الاقتصادات ودعم تدفق التجارة العالمية".

من جانبها، قالت رجاء المزروعي، رئيس الجمعية العمومية لاتحاد أمان والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يسعدنا أن نرحّب بقادة القطاع من جميع أنحاء العالم لحضور الاجتماع السنوي الثالث عشر لاتحاد أمان في دبي. إن شراكتنا مع "اتحاد أمان" تعكس رؤيتنا المشتركة والتزامنا بمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والتغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. “مضيفة: "لطالما ركزت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على إنشاء شبكة شاملة لتمكين الشركات الإماراتية وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة، إضافةً إلى تنويع القطاع غير النفطي. وتتيح هذه الشراكة تحديد الفرص التي تلبي احتياجات قطاع التصدير في دولة الإمارات بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

بدوره، قال أسامة القيسي، الأمين العام لاتحاد أمان والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "إن الاجتماع السنوي لاتحاد أمان يعدّ منصة مهمة لأعضاء الاتحاد والمشاركين لمناقشة القضايا الملحّة التي تؤثر على قطاعنا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. سيكون لنا فرصة جيدة لتسليط الضوء على سياسات تغير المناخ، لا سيما مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ "كوب 28"، ويرسّخ دور مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال في دعم التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء في المنظمة. نحن سعداء بانعقاد الاجتماع حضورياً هذا العام بعد ثلاث سنوات من الاجتماعات الافتراضية، ونتطلع الى مناقشات مثمرة وطرح أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة".

الجدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لـ "اتحاد أمان" يمثّل منصة تفاعلية مشتركة لكبار الشخصيات المؤثرة في قطاع تأمين ائتمان الصادرات وإعادة التأمين، ومنصةً حيوية للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار بين المختصين في هذا المجال. ويُظهر التركيز على الاستدامة والتعاون العالمي التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" برؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، ويعكس جهود الشركة في تعزيز الصادرات الوطنية ودعم القطاعات الرئيسية المتوافقة مع أولويات اقتصاد الإمارات واسع النطاق وسريع النمو.

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