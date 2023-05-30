شركة عقارات أوروبية تدخل سوق عقارات دبي ببرج سكني جديد

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أعلنت شركة "ر. يفيلوشن" (R.evolution)، شركة التطوير العقاري الأوروبية الرائدة ذات السجل الحافل بتطوير عقارات فريدة في لاتفيا وإسبانيا وألمانيا، عن دخولها منطقة الشرق الأوسط لأول مرة عبر تطوير برج سكني جديد في دبي ضمن إطار مساعيها للتوسع العالمي.

وتحظى "ر. يفولوشن" بسمعة مرموقة في تشييد روائع معمارية لأكثر من 20 عاماً في أوروبا بما يشمل المشاريع السكنية والفندقية والمكتبية بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية. وستثري الشركة المشهد العقاري المزدهر في دبي من خلال بيئاتها المعيشية المبتكرة التي تمتزج فيها الطبيعة مع المساحات العمرانية الراقية.

ومع تركيزها على الاستثمار في المشاريع التي ترتقي بالحالة الذهنية للقاطنين، ابتكرت شركة "ر. يفولوشن" نهجاً فريداً لتطوير أصول تثري حواس السكان، وتضمن لهم الوصول إلى التوازن الذي ينشدونه، فضلاً عن حفز الروح الإنتاجية. ويتجلى ذلك واضحاً في محفظة عقاراتها التي تجمع العلوم القديمة مع الهندسة المعمارية عالمية المستوى والتكنولوجيا الحديثة لتلبية تطلعات المستهلكين بمساكن تمنحهم الرفاهية وأسلوب الحياة المتوازن.

وستكون شركة "كريستيز إنترناشيونال العقارية دبي" الوسيط العقاري الحصري لمشروع شركة "ر. يفيلوشن" الأول في دولة الإمارات، وبذلك تنضم إلى شبكة تغطي ما يقارب 50 دولة في جميع أنحاء العالم.

تتعاون "ر. يفيلوشن" مع شركة "أوبن إيه دي" كمهندس تنفيذي رئيسي لمفهوم وتصميم المشروع الجديد إلى جانب "مجموعة بريور سميث بريور" (بي إس بي جي) كمستشار رئيسي للتصميم. ويستلهم المشروع تصميمه من وحي الطبيعة، وسيكون جزءاً لا يتجزأ من البيئة العمرانية المتطورة في دبي مع إرسائه معياراً جديداً للرفاهية ونمط الحياة المستدام في دولة الإمارات.

وسيغدو المشروع باكورة جيل جديد من مباني القرن الحادي والعشرين عبر تجسيده مفهوماً قائماً على الفخامة والتلقائية في قلب المدينة. وتراعي الشركة في الجماليات المعمارية للمبنى تحقيق أعلى مستوى ممكن من كفاءة استهلاك الطاقة والتواصل القوي مع الطبيعة وجودة المواد، والتي تتجذر جميعها في عمق المعرفة البشرية القديمة. وفضلاً عن كونه استثماراً ممتازاً، سيجسد المبنى رؤية القاطنين حول الحياة نفسها.

رؤية ابتكار

وقال أليكس زاجريبيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ر. يفولوشن": "يجسد مشروعنا الأول في دبي الرؤية الابتكارية المتأصلة في جميع مشاريعنا حول العالم، المفاهيم الأساسية لعلامتنا التجارية التي تؤثر إيجابياً على حياة المقيمين. وتتمثل أولوياتنا الرئيسية في تحقيق الرفاه والصحة وكفاءة الطاقة والاستدامة، فضلاً عن الوحدة مع الطبيعة والمجتمع. وننطلق في ذلك كله من رغبتنا الصادقة بمساعدة القاطنين على عيش حياة أكثر إنتاجية واستقلالية ليكونوا في نهاية المطاف قادرين على تعزيز رفاهيتهم ورضاهم عن أنفسهم وما حققوه. ويسعدنا أن نكون جزءاً من مجتمع هذه المدينة الرائعة، والمساهمة في خلق إرث يتوافق مع روحها وقيمها المتميزة".

من جانبه، قال قاسم منصور، المدير التنفيذي للتطوير والعمليات في شركة "ر. يفولوشن": "نفخر بمشاريعنا التي تتخطى مفهوم الأصول المادية القيّمة إلى إثراء المشهد المعماري للمدن وإرساء نموذج يحتذى به للأجيال القادمة. ونحمل هذا الطموح معنا اليوم إلى دولة الإمارات؛ حيث نسعى إلى تطبيق نهجنا المعماري المميز الذي كرسناه في المدن الأوروبية الكبرى، وذلك من خلال دمج مفهوم الرفاه والحياة الطبيعية ضمن بيئة دبي مع تعزيز جمالية أفقها العمراني الساحر".

ويتولى إدارة "ر. يفولوشن" في الإمارات فريق تنفيذي متمرس من الخبراء المحليين بقيادة عدد من رواد القطاع مثل أليكس زاجريبيلني، بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي؛ وقاسم منصور بصفته المدير التنفيذي للتطوير والعمليات؛ وهي مدعومة بشبكة قوية من الشركاء المحليين والعالميين.

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