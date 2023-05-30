«تبريد» تعقد أول صفقة لها في الهند

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن إنجاز أول صفقة لتبريد المناطق في الهند، عبر تحالف استراتيجي مع شركة «تاتا للعقارات والبنية التحتية المحدودة»، باستثمار تصل قيمته إلى 44.34 مليون درهم (100 مليار روبية هندية)، لتطوير منطقة «إنتيليون بارك» الاقتصادية الخاصة بشركة «تاتا للعقارات» في جوروغرام شمال الهند.

ومن خلال هذا الاستثمار ستستحوذ شركة «تبريد» على البنية التحتية الحالية للتبريد في مشروع «إنتيليون بارك»، والتي تغطي مساحة إجمالية، تبلغ 3.5 ملايين قدم مربعة، كما ستقوم بتطوير سعة إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد في المشروع. وستعمل «تبريد» على تقديم حلول تبريد فعّالة من حيث التكلفة للمستأجرين في «إنتيليون بارك»، وذلك بصورة تختلف عن الممارسات المعتمدة في السوق الهندية التي يمتلك فيها مطوّرو المشاريع العقارية أصول التبريد ويقومون بتشغيلها عبر عقود إدارة المرافق.

وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «في إطار جهودنا الهادفة لتعزيز حضورنا على المستوى الدولي، تُمثّل الهند سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا وشريكًا مهمًّا لدينا في»تبريد«، باعتبارها من الدول الأكثر كثافةً من حيث السكان، وأحد أسرع الاقتصادات نموًّا على مستوى العالم. ونتوقّع أن نشهد اعتمادًا واسع النطاق لخدمات تبريد المناطق في الهند نظرًا لنموّ الطلب المتسارع على العقارات وخدمات التبريد».

وأضاف: «يسرّنا أن نعلن عن مع شراكتنا مع «تاتا للعقارات» لتطوير خدمات رائدة ومبتكرة لتبريد المناطق في الهند، ودعم التنمية الحضرية المستدامة. لا شك أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق قيمة مضافة لشركائنا، وستعود بالفائدة على المجتمعات والبيئة عبر الحدّ من الانبعاثات الكربونية».

وتتوقّع وزارة البيئة والغابات وتغيّر المناخ في الهند زيادة في الطلب على التبريد بمقدار ثمانية أضعاف حتى عامي 2037 – 2038، وأن يُشكّل التبريد نسبة 45% من ذروة الطلب على الطاقة في جميع أنحاء الهند بحلول عام 2050. وبهذا السياق، أنشأت الوزارة عام 2019 «خطّة عمل التبريد في الهند» لتنمية قطاع تبريد المناطق المستدام في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت الحالي، يقوم المطوّرون في الهند بتخصيص مبالغ ضخمة من رأس المال لاستكمال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المباني الجديدة، فضلًا عن تحديث الأنظمة غير الفعّالة في المباني الحالية، وذلك من أجل تحقيق «صافي الصفر» في الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى المنافسة على تلبية المتطلبات الأخرى والموازنة بينها.

ومن خلال إبراز القيمة التي توفرها منظومة تبريد المناطق في مشروع«إنتيليوم بارك»، تطمح«تبريد» إلى تمهيد الطريق أمام اعتمادٍ أسرع لهذا النظام في الهند، الذي يخفف من أعباء التكاليف الأولية على مطوّري المشاريع، ويشجعهم على ابتكار حلول أكثر استدامة للقطاع العقاري في الهند، التي يتوقّع لها أن تشهد على المدى البعيد أسرع زيادة عالمية في الطلب على الطاقة المخصّصة للتبريد خلال العقود القادمة.

وقال سانجاي دوت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تاتا للعقارات: «نأمل أن تمهّد هذه الشراكة مع «تبريد» الطريق أمام إطلاق مزيد من الفرص عبر المحفظة الواسعة من شركات «تاتا للعقارات والبنية التحتية المحدودة»، والتي حقّقت إنجازات كثيرة عزّزت ريادتها في مجال الترويج للتنمية العقارية المستدامة في الهند؛ بما في ذلك أول منشأة عقارية تجارية تنجح باعتماد صافي الصفر في الانبعاثات الكربونية على مستوى البلاد، لتُرسي بذلك معيارًا عاليًا في القطاع العقاري».

وأضاف: "ووفق هذا النهج، من المتوقع أن تكون شراكة «تاتا للعقارات» مع «تبريد» في الهند تطوّرًا نوعيًا في إطلاق سوق تبريد المناطق كخدمة، وتمكين مستوى أعلى لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المشاريع العقارية والمشاريع متعدّدة الاستخدامات".

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