«كابيتال مول».. مركز تسوق جديد في أبوظبي

المصدر: ابو ظبي- البيان

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أفاد السيد بو شانغ، نائب المدير العام لشركة «أوريجينال إنترناشيونال»، المشغل لمركز «كابيتال مول» المركز الصيني الكائن في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بأنه تم مؤخرا، افتتاح «كابيتال مول» بحيث يصبح لسكان أبوظبي، المركز الصيني الخاص بهم، مع العديد من فرص التسوق والترفيه والتسلية تحت سقف واحد، وقريبا سيتم إضافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وأضاف: «مع كل خيارات التسوق المتاحة لجميع شرائح المجتمع، فإن هدفنا هو تحويل»كابيتال مول«إلى مركز التجارة الصيني ومكانا للبيع بالتجزئة ووجهة تجارية».

وتابع: «يمتلك معظم المستأجرين لدينا الذين يتعاملون في أقسام»المنزل والأثاث«مصانعهم إما في الصين أو الإمارات ومع مستودعاتهم المحلية، يمكنهم تلبية أي طلب بأي سعة للعملاء الفرديين أو الشركات في غضون يومين».

وقال إن التسليم لمدة يومين إلى المنازل، بناءً على توافر المخزون وهو أحد أكثر الصفقات جاذبية للعملاء في جميع أنحاء الإمارات.

وتم افتتاح مركز التسوق الذي تم بناؤه حديثًا مؤخرا و يعمل بحوالي 95 في المائة ومعظم المشغلين من أصل صيني ويقيمون في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. ويمكن للمركز، المكون من 6 طوابق، أن يستوعب 3000 سيارة في 3 طوابق، بينما تعمل الطوابق الثلاثة الأخرى مع مستأجري التجزئة والشركات.

وقال: «بين انه بفضل موقع المركز، نحن وجهة تسوق مثالية لمدينة محمد بن زايد التي تنمو مع جميع أنواع البنية التحتية من أماكن الإقامة السكنية إلى المكاتب الحكومية وغيرها من المنشآت الضرورية. نخطط لعقد سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية في جميع المناسبات الهامة مثل رمضان والعيد وعيد الميلاد واليوم الوطني ورأس السنة الجديدة بدعم من المستأجرين والجهات الحكومية. منذ افتتاحه في مارس، شهد المركز نموا متراكما في الإقبال من جميع شرائح المجتمع».

وأضاف: «هدفنا هو تلبية احتياجات سكان المنطقة بضرورياتهم اليومية من خلال وجهة التسوق هذه التي تضم مئات العلامات التجارية من الأزياء والإلكترونيات، والأثاث المنزلي والآلات والمعدات الثقيلة مثل المصاعد والسلالم المتحركة».

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