«السياحة» و«الإجازات» ينعشان مبيعات الذهب

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسواق الذهب في دبي ارتفاعاً في مبيعاتها بنحو 10% منذ مطلع العام الجاري، فيما تزايد الزخم خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع موسم الصيف والإجازات، بحسب تصريحات توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

وقال توحيد، إن مبيعات أسواق الذهب في دبي شهدت نمواً يأتي بدعم انتعاش تدفق السائحين والزائرين الذين يقضون العطلات في دبي منذ مطلع العام.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان»، أن أسواق الذهب المحلية نشطة بشكل كبير، ومنذ بداية العام تراوحت أسعار الذهب عالمياً ما بين 1900 إلى 2075 دولاراً للأونصة، ما يحفز المضاربة، مشيراً إلى أن التضخم العالمي عزز الثقة في شراء الذهب، سواء كانت مصوغات أو سبائك ذهبية.

وتوقع استمرار نمو الطلب على مبيعات مشغولات الذهب، لافتاً إلى أن كل الأسواق العالمية والبنوك المركزية في معظم دول العالم توجهت لزيادة احتياطي الذهب بشكل ملحوظ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز