بدء تداول العقود المستقبلية في «سوق دبي»

المصدر: دبي - البيان

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بدأ سوق دبي المالي، أمس، إدراج وتداول العقود المستقبلية على مؤشره العام (DFMGI)، والذي يضم كبرى الشركات المدرجة في السوق وأكثرها سيولة.

ويتيح تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي أمام المستثمرين فرصة الوصول إلى أحد أفضل المؤشرات أداء على مستوى العالم، والذي يضم أسهم الشركات الكبرى والأكثر سيولة في سوق دبي المالي؛ ومن ذلك «إمباور»، التي تم إدراجها بنجاح، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وسالك، وغيرها، إضافة إلى شركات كبرى رائدة إقليمياً مثل إعمار وأرامكس.

وسيوفر «سوق دبي» للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصاً قوية للتنويع والتحوط، كما يعزز مشاركة مزيد من المستثمرين المحترفين في السوق.

ويعد تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي، خطوة مهمة لتنويع المنتجات والأدوات المالية، وجذب المزيد من الاستثمارات وقوة دفع جديدة، لتعزيز سيولة السوق، وتتيح هذه العقود أمام المستثمرين فرصة لتحقيق الأرباح، عبر الحركة المتغيرة للمؤشر العام؛ هبوطاً وصعوداً، علاوة على تنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية، لزيادة حجم محافظهم الاستثمارية، وعائداتهم المحتملة.

وفي العام الماضي، سجل سوق دبي المالي نمواً قوياً في الأداء بنسبة 4.4%، أتبعه بنمو قوي وصل إلى 6.14% من بداية العام وحتى مايو الحالي، وتتابع العقود المستقبلية أداء السعر الأساسي للمؤشر العام في سوق دبي المالي.

ويعمل المؤشر العام لسوق دبي المالي على رصد مجموعة من القطاعات الرئيسة، ومنها المالية والصناعة والعقارات والمرافق، وخدمات الاتصالات والنقل.

بدء إدراج وتداول العقود المستقبلية في سوق دبي

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