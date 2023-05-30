ريادة إماراتية في سوق الألعاب الإلكترونية

المصدر: (دبي - البيان)

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تبوأت دولة الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى الدول العربية في ازدهار سوق الألعاب الإلكترونية بدعم مستويات الدخل المرتفع، والمشاركة الرقمية القوية، والمبادرات للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتوقع تقرير «مستقبل التجارة 2023» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، تضاعف عائدات الألعاب الإلكترونية في المنطقة إلى نحو 6 مليارات دولار 2027، بدعم تنامي شريحة الشباب الشغوفين بالتقنيات الرقمية، وتطور البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى الدعم الكبير، الذي يحظى به القطاع من قبل الحكومات.

وعلى المستوى العالمي من المتوقع ارتفاع حجم عائدات سوق الألعاب الإلكترونية إلى نحو 340 مليار دولار، بحلول 2027 مقارنة بنحو 200 مليار 2021.

الإمارات تتصدر سوق الألعاب الإلكترونية عربياً

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