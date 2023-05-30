دبي وجهة مفضلة لمشتري العقارات من الصين

المصدر: دبي – نهى حوّا

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حلت دولة الإمارات في المركز الثالث ضمن أفضل الوجهات للمواطنين من البر الصيني ممن اشتروا عقارات في الخارج خلال عام 2023، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «جنوب الصين» الصادرة في هونغ كونغ، التي رصدت اهتماماً متزايداً وتفضيلا من قبل الصينيين لشراء العقارات في دبي.

ونقلت الصحيفة عن راينهارد تشان رودريغيز، المدير الإقليمي لمناطق جنوب شرق وشرق آسيا في شركة «دي أند بي بروبرتيز» قوله «إن الاهتمام بدبي ازداد بقوة مؤخراً، في ظل بيئتها منخفضة الضرائب وتأشيرات الإقامة التي تشكل عوامل جذب للمستثمرين الصينيين. كما لا توجد رسوم دمغة في دبي ولا تفرض المدينة ضريبة على الدخل»، مشيراً إلى أنه «بإمكان المستثمرين العقاريين في الإمارات، باستثمارات لا تتجاوز مليوني درهم (545 ألف دولار)، الحصول على تأشيرة ذهبية».

وحسب الصحيفة، احتلت الإمارات مركزها بين 10 دول شكلت مجتمعة نحو 69% من أحجام البحث، الذي أجراه «معهد أبحاث أنجوك 58» الصيني.

وظهر تقدم الإمارات من المركز الرابع في شهري فبراير ومارس 2023، مشكلة نحو 7% من إجمالي الدول العشر، إلى المركز الثالث في أبريل 2023 بنحو 9%، متجاوزة تايلند التي حلت رابعاً.

ورأت الصحيفة أن قيام الصين بإعادة فتح حدودها سمح للمواطنين الصينيين الأثرياء بالعودة إلى سابق عهدهم في الإقبال على شراء العقارات خارج الصين، حيث تشير البيانات والاتجاهات الحديثة كما الأدلة المتناقلة، إلى أنهم يبحثون عن استثمارات جديدة، مع سنغافورة ودبي وتايلاند وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ليست سوى بعض الخيارات الأخرى التي ينظرون فيها حالياً.

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