عدد بيوت العطلات في دبي يقفز إلى 21 ألف وحدة

المصدر: دبي – البيان

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اعتمدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، رمز الاستجابة السريعة «QR Code»، لبيوت العطلات، لتعزيز حوكمة القطاع، وضمان الشفافية، ورفع معدلات ثقة الزوّار والضيوف من أنحاء العالم، فيما استقبلت بيوت العطلات في دبي 137,144 زائراً في الربع الأول من العام الجاري.

وتُواصل الدائرة تنظيم وتحسين وتطوير «بيوت العطلات»، باحتسابها من خيارات الإقامة المتنوّعة والمُصمّمة لتناسب مختلف أذواق وميزانيات زوّار الإمارة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز نمو قطاع الضيافة والفندقة والسياحة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصاديّة D33، الرامية إلى جعل الإمارة من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال.

وشهدت «بيوت العطلات» في دبي نمواً قوياً في الفترة الماضية، إذ تُشير بيانات الدائرة إلى أنّ مجموع الوحدات المسجلة لديها 21,132 وحدة وفرت 32,794 غرفة في نهاية مارس 2023، بنمو 45.5% في عدد الوحدات و40.7% من ناحية عدد الغرف مقارنة بنهاية مارس 2022.

وتضمن المبادرة الجديدة التزام «بيوت العطلات» كافة في الإمارة تثبيت مُلصق «رمز الاستجابة السريعة» (QR Code) على المدخل الرئيس للوحدة، ما يؤكّد بدوره أنّها مرخّصة رسمياً من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويتمّ تشغيلها بوساطة مشغّل مُعتمَد، إلى جانب كونها تفي بالمعايير المعمول بها في الإمارة.

كما ستُسهم المبادرة في تسهيل مهام الرقابة والتفتيش التي تقوم بها مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات الدائرة، للتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات كافة، تماشياً مع جهود التحوّل الرقمي الذي تتبناه دبي.

وتتيح المبادرة إمكان حصول الزوّار والضيوف على المعلومات كافة المطلوبة عن المشغّل، إضافة إلى بيانات الاتصال المهمة، ومنها معلومات الاتصال بالإدارات المختصة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عند حالات الضرورة، وذلك بكل سهولة عبر مسح الرمز ضوئياً، الأمر الذي يعزّز تجربتهم ويزيد من مستوى ثقتهم.

بيوت العطلات في دبي تستقبل 137 ألف زائر خلال 3 أشهر

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