2.7 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس من 2.7 مليار درهم مع 593 مبايعة بقيمة 1.86 مليار درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 240.92 مليون درهم و556 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.62 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق في عدد المبايعات مع 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 106 مبايعات بقيمة 458 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 595.16 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 329.53 مليون درهم و96 رهن فلل وشقق بقيمة 265.63 مليون درهم،وتم تسجيل 26 هبة بقيمة 247.18 مليون درهم.

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