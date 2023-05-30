«دانة غاز» ترفع ملكية الأجانب إلى 100 %

المصدر: (الشارقة - البيان)

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حصلت «دانة غاز»، على موافقة الجهات التنظيمية، لرفع سقف ملكية الأجانب في أسهم الشركة، بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد. واعتباراً من اليوم يمكن للمستثمرين الأجانب تملك حتى 100% من أسهم الشركة، بعد أن كان الحد الأقصى لملكية الأجانب لا يتعدى 49%، وهو القرار الذي وافق عليه مساهمو الشركة، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 26 أبريل.

وقال حميد جعفر، رئيس مجلس الإدارة «إن السماح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم الشركة بالكامل سوف يدعم رؤية الإمارات الرامية إلى دعم أسواق رأس المال النشطة في الدولة، واستقطاب أعداد أكبر من المستثمرين الدوليين، وتعزيز السيولة النقدية ومن خلال خططها التوسعية فمن المتوقع أن تحقق «دانة غاز» معدلات نمو قوية، سواء في إقليم كردستان العراق أو في مصر».

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