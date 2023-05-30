مؤتمر «قمة المتداولين» في دبي يختتم أعماله بنجاح

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مؤتمر «قمة متداولي الفوركس» دبي 2023 - النسخة الثالثة من أعماله بنجاح كبير بعد أن جمع أكثر من 5000 متداول ومستثمر وخبير في مجال الأسواق المالية من 46 دولة، ما يجعله أحد أكبر المؤتمرات من نوعه في هذا المجال.

وأقيم المؤتمر الذي نظمته شركة سمارت فيجن لتنظيم المؤتمرات والمعارض في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي. وتضمن جلسات نقاش وندوات من أكثر من 70 متحدثًا، ما وفر للحضور رؤى قيمة في مجال التداول في الأسواق المالية العالمية.

وبالإضافة إلى الجانب التعليمي، أتاح الحدث أيضًا فرصة للعملاء الجدد لفتح حسابات تداول حقيقية، مما نتج عنه أكثر من 200 عقد بقيمة إيداعات تجاوزت 5 ملايين دولار. كما شهد المؤتمر توقيع أكثر من 80 عقدًا لوكالات الوسطاء المعرفين، ما وفر منصة للنمو والتوسع لجميع المعنيين والمشاركين في هذا الحدث المهم.

وقال الدكتور محمد النظامي، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن: يسعدنا هذا الإقبال الكبير على مؤتمر قمة متداولي الفوركس في دبي لهذا العام. وتابع: أن نجاح هذا المؤتمر يؤكد تعزيز دبي لمكانتها كمركز عالمي للتجار والشركات التجارية على حد سواء. ويتطلع الناشطون في مجال الأسواق المالية إلى المشاركة في النسخة القادمة من المؤتمر الذي سيعود في عام 2024 في نسخته الرابعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز