«دو» تتعهد بمواصلة خططها لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2030

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تعهدها بالمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، ضمن نطاقي الانبعاثات 1 و2 بحلول عام 2030، وضمن النطاق 3 بحلول عام 2050.

وستركز الشركة خلال المرحلة المقبلة على تعزيز مبادرات الحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة، والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تنسجم طموحاتنا وتعهداتنا الجديدة بالمساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية مع أهداف المبادرة الاستراتيجية، التي أعلنتها الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتستهدف خريطة الطريق الطموحة، التي حددناها ليس فقط إحداث تحولات إيجابية على صعيد الممارسات البيئية، ولكن أيضاً خلق فرص اقتصادية جديدة وتحسين جودة حياة سكان الإمارات».

ويقدم تقرير «دو» للاستدامة 2022 معلومات وحقائق حول جهود «دو» لدعم 3 أهداف رئيسة للاستدامة وهي: «تعزيز جودة حياة موظفينا وخلق مجتمع أكثر سعادة»، و«العمل بشكل أخلاقي ومسؤول» و«تمكين الجميع من جني فوائد خدماتنا»..

وتعمل الشركة على تنفيذ مبادرات مختلفة لتحسين كفاءة الطاقة، وتتضمن إحدى هذه المبادرات الاستبدال التدريجي للمولدات، التي تعمل بالديزل بمولدات هجينة، وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية. ويوجد حالياً 200 موقع تابع للشركة مجهزة بأنظمة طاقة هجينة ذكية، تعمل بأحدث تقنيات بطاريات «الليثيوم أيون»، ما يؤدي إلى تقليل استهلاك الديزل وانبعاثات الكربون بنسبة 50%.

كما نجحت دو بزيادة المواقع التي تعمل بالطاقة الشمسية بمقدار 18 موقعاً، وتمتلك الشركة الآن 78 موقعاً خالية تماماً من انبعاثات الكربون.

كما نجحت الشركة في اعتماد مفهوم جديد يستند إلى تركيب الألواح الشمسية على أبراج شبكة الهاتف المتحرك للسماح بإعادة الطاقة الزائدة إلى شبكة الطاقة، وتُعد 10 من هذه الأنظمة قيد التشغيل حالياً، ومن المقرر إضافة 80 برجاً جديداً، ضمن هذه الخطة بنهاية 2023. كذلك فإن الأكياس المستخدمة في متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة ورقية بنسبة 100%، وقابلة للتحلل البيولوجي بنسبة 100%.

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