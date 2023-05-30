ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي يستشرف الفرص الاقتصادية الواعدة

المصدر: مومباي - البيان

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شهدت المحطة الأولى من البعثة التجارية، التي تقودها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى الهند، تنظيم ملتقى الأعمال الإماراتي- الهندي في مدينة مومباي، استعرض مزايا الاستثمار في الشارقة ومومباي، والفرص الواعدة والمتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومجالاتها الحيوية بوصفهما مراكز صناعية وتجارية رائدة على مستوى المنطقة، لا سيما في إطار العلاقات المتنامية بين الإمارات والهند على مختلف الصعد.

تأتي هذه البعثة التجارية، التي يترأسها عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة على الإسهام في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، وتمثل حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين.

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