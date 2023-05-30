3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على 50.24 % من سيولة السوق، مع تركز السيولة بشكل رئيسي في قطاعات الصناعة والعقار والبنوك. وحاز نصيب شركات: «الخليج للملاحة» و«مصرف عجمان»، و«إعمار العقارية»، سيولة جاوزت 286.1 مليون درهم في جلسة أمس، من إجمالي سيولة السوق البالغة 569.4 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.06 % إلى مستوى 3543.62 نقطة، في ختام أولى جلسات الأسبوع، وتصدر سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات 14 شركة بسوق دبي، مرتفعاً بنسبة 7.4 %، حيث قفز السهم بالحد الأقصى خلال الجلسة مسجلاً أعلى سعر له عند 4.48 دراهم.

وشهد سوق دبي المالي، ارتفاع أسهم الفردوس القابضة 6.7 %، ودبي للمرطبات 4.3 %، ودبي التجاري 2.7 %، وجي إف إتش المالية 2.2 %، ودبي الإسلامي 1.16 %.

وسجلت سيولة سوق دبي 569.4 مليون درهم بالتزامن مع تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة تعليم القابضة بنحو 50 مليون سهم بسعر 2.55 درهم للسهم بقيمة إجمالية 127.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9412.27 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.43 %، وتصدر سهم رأس الخيمة للدواجن ارتفاعات السوق خلال جلسة أمس، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.1 %.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أيبيكس للاستثمار 6.3 %، وأي دي سي كوربوريشن 4.7 %، وإيزي ليس 3.7 %، وملتيبلاي 3.6 %، وصعد سهم دانة غاز 3.2 % بعد إعلان الشركة عن رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 100 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 200.9 مليون درهم، تلاه «إشراق للاستثمار»، جاذباً 144.9 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «أدنوك للغاز» نحو 89.3 مليون درهم.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.63 مليار درهم موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي و569.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 676.26 مليون سهم عبر تنفيذ 21.7 ألف صفقة.

وشهدت الأسواق المحلية 5 صفقات كبيرة بقيمة 259 مليون درهم، منها 4 صفقات على سهم شركة «إشراق» في سوق أبوظبي بقيمة 131.5 مليون درهم على عدد 226.8 مليون سهم، بسعر 0.58 درهم للسهم الواحد، وصفقة واحدة على «تعليم القابضة» بسوق دبي بقيمة 127.5 مليون درهم.

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