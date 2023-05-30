«إمباور» تطلع متعامليها الرئيسيين على أنظمتها العصرية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتمعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم أخيراً، مع متعامليها الرئيسيين في فندق جراند حياة دبي، لإطلاعهم على تقيناتها العصرية غير المسبوقة المستخدمة في الإدارة والإنتاج والتوزيع ومناقشة كيفية تطبيق أنظمتها العصرية الخاصة بتبريد المناطق.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور: إن عملاءنا هم شركاء أساسيون في مهمتنا لتحويل قطاع التبريد إلى قطاع موفر للطاقة وصديق للبيئة، واجتماعنا بعملائنا الرئيسيين وإطلاعهم على التطورات الجديدة في هذا القطاع فعال للغاية في تعزيز علاقتنا معهم، وهدفنا النهائي هو تطوير رؤى جديدة لصناعة تبريد المناطق وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية ومناخية كبيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز