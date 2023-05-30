يخت «جلف كرافت» الفاخر ينقل ضيوف «جميرا المالديف»

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف «جميرا المالديف جزيرة أولهاهالي» و«جلف كرافت» الإماراتية عن توفير يخت «جلف كرافت في آي بي 48» الفخم، لنقل الضيوف في جزر المالديف.

وقال محمد أشرف، مدير عام جميرا المالديف جزيرة أولهاهالي: «يمثل التعاون بين «جميرا المالديف جزيرة أولهاهالي» و«جلف كرافت» علامة مميزة في السفر الفاخر، حيث يمكن للضيوف الآن التطلع إلى الاستمتاع برحلة رائعة إلى المنتجع، ويعكس إطلاق اليخت الجديد لنقل كبار الشخصيات مكانة مجموعة جميرا كونها شركة رائدة في مجال الضيافة الفاخرة، وتقديم تجارب لا مثيل لها تفوق التوقعات لإسعاد ضيوفنا في كل فرصة».

وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»: « فخورون بتعاوننا مع «جميرا المالديف جزيرة أولهاهالي» لبناء يخت يصل إلى آفاق جديدة من الفخامة، ونحن على ثقة من أن جلف كرافت في آي بي 48 سيرسي معياراً جديداً للتنقلات الفاخرة في جزر المالديف».

ويعمل منتجع «جميرا المالديف جزيرة أولهاهالي» تحت مظلة مجموعة جميرا، وهي عضو في دبي القابضة، وهي تدير محفظة فندقية عالمية تضم أكثر من 6500 غرفة فندقية موزعة على 26 فندقاً، ومنتجعاً سياحياً فاخراً في 10 دول في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

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