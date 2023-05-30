كاسبرسكي: عصابة سيبرانية تستهدف الكيانات الحكومية والدبلوماسية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كاسبرسكي عن اكتشاف عصابة جديدة من مجرمي الإنترنت تحمل اسم «غولدن جاكال» GoldenJackal، التي تنشط منذ العام 2019، لكنها لا تحمل ملفاً تعريفياً عاماً، وبقيت تعمل خلف الكواليس. وبناءً على المعطيات التي خرج بها التحقيق، فقد تبين أن هذه العصابة تستهدف عادة الكيانات الحكومية والدبلوماسية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وبدأت كاسبرسكي بمراقبة هذه العصابة في منتصف العام 2020، ولاحظت أنشطة بانتظام، بعد أن تبيّن لها وجود جهة فاعلة قادرة على التخفي بشكل دائم. ومن أهم هذه الميزات التي تتسم بها العصابة، استخدام مجموعة أدوات محددة تركز على التحكم في أجهزة ضحاياها، والانتشار عبر الأنظمة باستخدام محركات أقراص قابلة للإزالة.

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