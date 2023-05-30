«آي إف إس» تنظم أكبر فعالية للعملاء والشركاء بالمنطقة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت آي إف إس IFS، الشركة العالمية للبرمجيات المؤسسية السحابية، تنظيم أكبر فعالية للعملاء والشركاء بالمنطقة في دبي في 8 يونيو تحت شعار «عش تجربة المستقبل»، حيث تعرض عددًا من أحدث التقنيات المتطورة من الشركة.

وتركز الفعالية على عرض الأدوات والأفكار التي تحتاج إليها المؤسسات لتتصور المرونة بالشكل الصحيح وتدعم قدرتها على الصمود في وجه الهجمات وتستعد لما يحمله المستقبل من مستجدات. ويشارك في الفعالية التي تستمر يومًا كاملًا عدد من المديرين التنفيذيين من آي إف إس من مختلف أنحاء العالم.

وقال محمود خان، المدير التنفيذي لدى آي إف إس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ستمثل آي إف إس كونكت الشرق الأوسط منصة تجمع خبراء القطاع من جميع أنحاء العالم بالعملاء والشركاء للحوار وتبادل المعرفة والتواصل فيما بينهم.

وسيتحدث في الفعالية عدد من المديرين التنفيذيين في آي إف إس، ومنهم مايكل ويسي، المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، ومارك موفات، المدير التنفيذي لشؤون العملاء، وغيرهما من الخبراء المرموقين في الصناعة التكنولوجيا.

كما يناقش فنسنت كارفالو، رئيس الشركة في آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا، دور الابتكار التقني في تسريع ودعم رحلة تحول الشركة ونموها في جلسة نقاش مع عدد من المديرين التنفيذيين لدى عملاء آي إف إس.

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