ليتوانيا: منح مزايا وفرص متعددة للمستثمرين الإماراتيين

المصدر: فيلينوس - البيان

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أكد كوستوتيس نافيكاس، وزير زراعة ليتوانيا، في مقابلة صحفية مع وفد إعلامي من الإمارات، على المزايا والحوافز التي تمنحها بلاده للمستثمرين، فضلاً عما تقدمه من منتجات عالية الجودة وفرص استثمارية متعددة تناسب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، لا سيما من الإمارات.

وشدد خلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة فيلينوس، على سعي ليتوانيا الحثيث نحو تحقيق النمو والتطور المستدام بوصفها وجهة مثالية للاستثمار وإقامة المشاريع الجديدة، وقال: تمثل دولتنا خياراً نموذجياً للمستثمرين من الإمارات، إذ إن ما نملكه من موارد طبيعية متميزة وبيئة مناخية مواتية يتيح للمستثمرين من كافة دولة العالم إنتاج وزراعة منتجات فائقة الجودة وتصديرها لمختلف دول العالم بسهولة وخاصة من الإمارات.

وقال إن ليتوانيا تهدف إلى تصدير منتجاتها إلى دول منطقتي المحيط الهادئ والمحيط الهندي، موضحاً أنها حصلت العام الماضي على تصاريح تمكنها من تصدير العديد من المنتجات الغذائية، فضلاً عن إمكانية التبادل التجاري في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايوان. وتابع: نصدر 4 مليارات يورو من القمح سنوياً، وحققنا زيادة في صادراتنا من المواد الغذائية مقدارها 20 % في الإمارات وحدها في 2023، بفضل المنهجيات الاستراتيجية المتبعة هناك.

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