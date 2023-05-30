اعتماد برنامج السلامة السلوكية لموظفي «الإمارات للألمنيوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، تنفيذ برنامج السلامة السلوكية المبتكر SafeStart، في إطار دعم رحلة الشركة نحو الحد من المخاطر في العمل، وستكون أول شركة في المنطقة تنفذ هذا البرنامج.

ويعتبر أداء السلامة في الإمارات العالمية للألمنيوم أعلى بكثير من معايير قطاع الألمنيوم العالمي، وتهدف الشركة إلى الحد من مخاطر العمل في عملياتها،خلال هذا العقد، وهو هدف طموح لم تحققه أي شركة صناعية من قبل.

وتسعى الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تعزيز السلامة في مكان العمل، من خلال التركيز على أربعة جوانب رئيسية: الحلول التقنية، بما في ذلك المعدات الآمنة بطبيعتها، وتطوير الجوانب التنظيمية مع أنظمة السلامة، واتباع مبادئ القيادة الداعمة للسلامة، وتحسين الجوانب والسلوكيات البشرية.

ويهتم برنامج SafeStart بمعالجة الجوانب البشرية المرتبطة بالسلامة، بما في ذلك الاندفاع والإحباط والتعب والثقة المفرطة سواء كانت الحوادث في العمل أو في الخارج، وتؤدي هذه السلوكيات إلى أربعة مخاطر رئيسية هي: عدم التركيز على المهمة، وتشتت الذهن، وتعريض النفس للخطر، ومشاكل في التوازن أو القوة أو التحكم.

ونظراً لأن الأغلبية العظمى من الحوادث، التي تؤدي إلى الإصابة تحدث خارج أماكن العمل في جميع أنحاء العالم، فإن البرنامج يهدف إلى تمكين موظفي الإمارات العالمية للألمنيوم من التعرف على العلامات المبكرة لهذه السلوكيات في حياتهم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر الحد من المخاطر في العمل هدفاً ضرورياً وطموحاً لأي شركة صناعية، وفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نضع السلامة على رأس أولوياتنا دائماً، وندرك أن صحة وسلامة موظفينا ومقاولينا هي مسؤوليتنا، لذلك نسعى إلى تنفيذ هذا البرنامج، الذي سيمكننا من رصد السلوكيات، التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابات خلال العمل».

وقال لاري ويلسون، مؤسس برنامج SafeStart، خلال زيارته مقر الإمارات للألمنيوم من أجل إطلاق البرنامج: «تعتبر الإمارات للألمنيوم إحدى الشركات الرائدة في مجال السلامة في صناعة الألمنيوم العالمية، ويسرني إطلاق برنامجنا في الشرق الأوسط، بما يدعم هدف الشركة المتمثل في تعزيز مستويات السلامة الحالية. يتعرض معظم الناس للحوادث في حياتهم، ويساعدنا التعرف على السلوكيات، التي تسهم في وقوع هذه الحوادث في منعها».

يذكر أن أكثر من 3500 شركة فيما يزيد على 60 دولة حول العالم تنفذ برنامج SafeStart. وتتمتع الإمارات للألمنيوم بسجل حافل ببرامج السلامة السلوكية المبتكرة، التي تعمل على تحسين أداء السلامة، حيث أطلقت الشركة على مدار العقد الماضي برنامج «تغلب على الحرارة» لتمكين الموظفين من التعرف على العلامات المبكرة للأمراض المرتبطة بالحرارة.

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