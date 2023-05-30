تعاون بين اقتصادية الشارقة وجامعة خورفكان

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بفرعها في خورفكان وفداً من جامعة خورفكان، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم شماع، مدير جامعة خورفكان، والدكتور عبد الله سليمان المغني، نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع والعلاقات العامة، وذلك ضمن خطتها لبحث سبل التعاون، وتفعيل العمل المشترك مع مختلف المؤسسات العلمية في الدولة، وبهدف ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة، ولبحث سير الأعمال في عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة.

وتناول الجانبان العديد من القضايا والمبادرات المشتركة، التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة في الجهتين، وسبل التعاون في بناء شراكات استراتيجية بما يعود بالنفع على الشركاء والمتعاملين، كما تعرف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة.

وأكد خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بالدائرة، ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات، التي من شأنها أن تعزز التعاون والتنسيق المشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، وأشار لحرص اقتصادية الشارقة على التعاون مع مختلف الجهات وخصوصاً المؤسسات العلمية.

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