«الدار» تستحوذ على «بساتين» في صفقة بـ 150 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استحوذت الدار العقارية على شركة «بساتين» المتخصصة في تنسيق الحدائق، مما يوسع نطاق خدمات منصة «الدار للعقارات» المتكاملة لإدارة الأصول والمرافق، وبموجب هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 150 مليون درهم ستمتلك الدار حصة أغلبية بنسبة 75%، بينما سيمتلك شريك استراتيجي حصة الـ25% المتبقية.

وتقدم «بساتين» محفظة واسعة من خدمات تنسيق الحدائق، بما فيها أعمال التصميم والتركيب والرصف والبستنة، والتخلص من النفايات الخضراء، وذلك من خلال فريق عمل كبير، يضم أكثر من 1000 موظف، ومن أبرز العملاء المرموقين، الذين استفادوا من خدمات «بساتين» في دولة الإمارات «دائرة البلديات والنقل» في أبوظبي، وإكسبو 2020 دبي.

وتشكل «بساتين» مكملاً مهماً لمحفظة الخدمات الحالية، التي تقدمها منصة «الدار للعقارات» باعتبارها قطاعاً تشغيلياً رئيسياً يتبع شركة «الدار للاستثمار»، وشهدت المنصة نمواً متسارعاً من خلال النمو العضوي القوي، وعبر صفقات الاستحواذ، التي نفذتها العام الماضي، كما تضيف هذه الصفقة زخماً كبيراً إلى إمكانات الدار للعقارات لتقديم مجموعة أوسع، وأشمل من الخدمات لقاعدة عملاء الدار المتنامية.

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