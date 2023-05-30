دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر «أسس في أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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انضم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى منصة «أسس في أبوظبي» الإلكترونية، التي أطلقتها «كريتيف زون» في عام 2022، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وعدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، بهدف تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بمعايير المنتجات والخدمات والامتثال لمتطلبات التصدير.

وسيقوم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، المعني بتطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة في أبوظبي برفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، بتقديم الاستشارات لأعضاء المنصة، وتسهم هذه الشراكة في تعزيز القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر الاستفادة من الاستشارات المتخصصة المعتمدة على الأبحاث والخبرات، بما يساعدها على التعامل مع الجوانب المتعددة والمعقدة في هذه العملية، وتحسين مستويات الجودة والامتثال.

وقال عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: إن المجلس يلتزم بتطوير البنية التحتية للجودة بشكل عام، الأمر الذي يعني العمل عن قرب مع القطاعين العام والخاص من الجهات الحكومية والشركات الكبرى إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم الدعم اللازم والإضافي.

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