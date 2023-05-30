«الأنصاري» تبرم اتفاقية مع «ترانغلو» لتسهيل التحويلات

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية، وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن إبرام اتفاقية تعاون مع «ترانغلو» (Tranglo)، المنصة المتخصصة في خدمات المدفوعات العابرة للحدود. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الإمكانات الرقمية للشركة، وتوفير خدمات تحويلات مالية أكثر سلاسة عبر الحدود. و

قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأنصاري للصرافة: «تتيح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، وتعزيز تجربة التحويلات المالية، من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو هذا القطاع في دولة الإمارات، التي تعد ثاني أكبر سوق عالمياً للتحويلات المالية الصادرة». كانت شركة «الأنصاري للصرافة» دخلت في شراكة مع «ريبل» عام 2019، للاستفادة من تقنية شبكتها المالية القائمة على السحابة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز