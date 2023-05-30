«موانئ دبي» ترسخ معايير عالمية جديدة في أتمتة العمليات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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تلعب التقنيات الحديثة وعمليات الأتمته دوراً مهماً في تعزيز سلاسل التوريد عبر ميناء جبل علي، حيث تستثمر موانئ دبي العالمية في البنية التحتية والمعدات والتكنولوجيا وتدريب فرق العمل في جبل علي، لضمان خدمة العملاء بكفاءة ومساعدتهم على تحقيق الفوائد المرجوة من أساطيلهم.

ونجحت موانئ دبي العالمية في تطوير ابتكارات أصبحت نماذج عالمية في القطاع، مثل نظام «بوكس باي»، الذي سيُطبق للمرة الأولى في كوريا وسيغير نظام عمل الموانئ في ظل استخدامه الأمثل للمساحة وقدرات التنفيذ.

وقامت «البيان» بجولة داخل ميناء جبل تم خلالها الوقوف عند العديد من المحطات والتي كان أبرزها مشروع نظام «بوكس بي»، الذي جاء تصميمه كنظام تخزين متفرّد للحاويات في مجال التجارة العالمية.

ويُعد نظام «بوكس باي» نتاجاً لمشروع مشترك بين «دي بي ورلد» والمجموعة الألمانية «إس إم إس» المتخصصة في مجال الهندسة الصناعية، والتي طوّرت نظام التخزين على المنصات المرتفعة بغرض مناولة اللفائف المعدنية الثقيلة.

وبعد أن أثبتت هذه التقنية جدواها في قطاع المعادن، تم تطويرها من أجل الخدمات اللوجستية في الموانئ، حيث قامت «دي بي ورلد» ومجموعة «إس إم إس» ببناء مرفق تجريبي في محطة الحاويات 4 بميناء جبل علي في يناير 2021. وبحلول نهاية يونيو 2022، تم تنفيذ مناولة 190 ألف حاوية في ظروف التشغيل الحقيقية، والتأكد من فعالية النظام للدخول في مرحلة التسويق التجاري.

ويتميز نظام «بوكس باي» بأنه مؤتمت بالكامل، ومزوّد بعناصر سلامة مدمجة، وتخطط «دي بي ورلد» إلى تزويده بالطاقة لتشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.

ويتسم هذا النظام بطاقة استيعابية تتجاوز 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات التقليدية، وبالتالي يمكن تقليل مساحة المحطات بما يصل إلى 70 %.

100 %

وخلال الجولة تم الاطلاع على أهم الخدمات التي تقدمها المحطة 3 في ميناء جبل علي، التي تضيف 4 ملايين حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) إلى طاقة ميناء جبل علي الاستيعابية. وتتمتع المحطة رقم 3 ببنية تحتية عصرية، حيث تضم غاطساً بعمق 18 متراً، ما يوفّر لميناء جبل علي القدرة على مناولة المزيد من سفن الحاويات العملاقة، تصل إلى 10 سفن في وقت واحد.

وفي محطة الحاويات رقم 3 يتم استخدام منظومة «زودياك» الرقمية المتطورة، ضمن رؤيتها لقيادة التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث تم تطبيق كل أنظمة الأتمتة، والتي تشمل حلولاً متقدمة للتحكم عن بعد بمرافق الميناء، والرافعات الجسرية، والتعامل مع مجسّات البيانات وإنترنت الأشياء، إضافة إلى أنظمة أخرى عدة تساعد المحطة على أتمتة العمليات.

تمثل النسخة الأخيرة التي تم تطبيقها في محطة الحاويات (3) بميناء جبل علي نقلة نوعية عن سابقتها، حيث تم رفع نسبة الأتمتة فيها لتصل إلى 100 %. وتمثل المنظومة قصة نجاح حققت تفوقاً عالمياً بامتياز، حيث أصبحت محطة الحاويات (3) بميناء جبل علي الآن من أكثر محطات الموانئ تطوراً وذكاءً في المنطقة.

حلول

وخلال الجولة تم المرور على منطقة مستودعات تبلغ مساحتها محطة شحن الحاويات (CFS 2)، حيث تقدم حلول تخزين جديدة للعملاء في المنطقة الحرة بجبل على (جافزا). ومع الحفاظ على هدفها المتمثل في تمكين التجارة السلسة في جميع أنحاء العالم، يوفر مستودع CFS 2 التابع للشركة ما مجموعه 12500 موضع منصة نقالة باستخدام أنظمة أرفف ذات ممرات ضيقة (VNA)، لتخزين البضائع حتى ارتفاع 18 مترًا، على مساحة قطعة أرض مجمعة تبلغ 60.000 متر مربع.

الميناء

يعتبر ميناء جبل علي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتاسع أكبر ميناء بحري في العالم، والميناء منشأة رائدة ومحطة بحرية متطورة تدعم الصناعة المحلية، من خلال أكثر من 90 خدمة ملاحية أسبوعية لأكثر من 180 خطاً ملاحياً تربط دبي والمنطقة عموماً بحوالي 140 ميناء حول العالم، ويؤمن الميناء نفاذاً إلى أسواق أكثر من ملياري شخص.

محطات

يضم ميناء جبل علي 4 محطات رئيسية، تستوعب 22.3 حاوية، حيث تضم محطة الحاويات الأولى 15 رصيفاً مع 51 رافعة، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة 9 ملايين حاوية نمطية، وهي من أكثر المحطات ازدحاماً، بينما تصل سعة المحطة الثانية إلى 6.5 ملايين حاوية نمطية، وهي تضم 8 أرصفة مع 32 رافعة، وأكثر التقنيات الحديثة انخفاضاً في انبعاثات الكربون بنسبة 30 %.

ومحطة الحاويات الثالثة، المعروفة بإنجازاتها التكنولوجية، تضم 5 أرصفة، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.8 ملايين حاوية نمطية. وتم افتتاح المحطة عام 2014، وهي واحدة من أكبر المحطات شبه الآلية في العالم، ومزودة بـ19 رافعة رصيف أوتوماتيكي و50 رافعة آلية محمولة على السكك الحديدية، وتمتاز المحطة بقدرتها على التعامل مع سفن الحاويات الكبيرة جداً (ULCV) بسعات تتجاوز 18000 حاوية نمطية.

وتستوعب المحطة الرابعة 3 ملايين حاوية نمطية، وهي تقع على جزيرة اصطناعية إلى الشمال من محطة الحاويات رقم 2، ووصل حجم الاستثمار في المحطة إلى نحو 5.86 مليارات درهم. وتضم المحطة في مرحلة تشغيلها الأولى رصيفاً بطول 1200 متر وعمق غاطس يصل إلى 18 متراً، وسيتم تزويدها بنحو 13 من أكبر وأحدث رافعات الرصيف في العالم، والتي تعمل عن بعد من غرفة تحكم متطورة في الميناء، فضلاً عن 35 رافعة جسرية لساحة الحاويات تعمل بشكل آلي.

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