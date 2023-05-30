تقرير «سيسكو»: برامج الويب الخبيثة أكبر تهديد إلكتروني في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أصدر فريق «سيسكو تالوس» تقرير الأمن السيبراني للربع الأول من عام 2023، والذي سلط الضوء على الهجمات الإلكترونية، والأهداف الأكثر شيوعاً، وغيرها من الاتجاهات المهمة، وأظهرت النتائج أن برامج الويب الخبيثة Web Shells كانت أكبر تهديد من حيث الانتشار، حيث شكلت ما يقرب من 22% من الحوادث، وهي زيادة جديدة مقارنة بأرباع العام السابقة، ويأتي هذا النوع من تهديدات الويب على شكل نصوص برمجية ضارة تمكن منفذي الهجمات من اختراق الخوادم القائمة على الويب والمتصلة بالإنترنت.

وقال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى «سيسكو» في الشرق الأوسط وأفريقيا وقسم مزودي الخدمات في أوروبا الشرق الأوسط وأفريقيا: «يكتسب مجرمو الإنترنت المزيد من الخبرة في استغلال الثغرات الأمنية، لتسهيل وصولهم للمزيد من شبكات الشركات، وكي تتمكن المؤسسات والشركات من مواكبة التصدي للمجموعة الواسعة من التهديدات السيبرانية، ولتكون مهيأة للاستجابة للمخاطر الموجودة يتعين على المسؤولين عن حلول الأمن الإلكتروني توسيع نطاق استراتيجيات الحماية لديهم، وهذا يعني الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل الأتمتة وتعلم الآلة والذكاء التنبئي لتحليل كميات البيانات الهائلة في الوقت الفعلي، وتحديد التهديدات المحتملة قبل أن تتسبب بأي ضرر».

وتم تجميع بيانات التقرير بواسطة مجموعة «سيسكو تالوس»، التي تعد إحدى أكبر المجموعات المتخصصة بجمع المعلومات الأمنية المتعلقة بالتهديدات السيبرانية في العالم، ويشمل التقرير معلومات وتوصيات قيمة، لمساعدة الشركات على تعزيز سلوكها الأمني والحماية من الهجمات الإلكترونية المحتملة.

أبرز التهديدات

وتمثلت أبرز التهديدات الإلكترونية، التي تمت ملاحظتها خلال الربع الأول من عام 2023 في برامج الويب الخبيثة وبرامج الفدية استغلال التطبيقات الموجهة للجمهور حيث أظهرت النتائج ارتفاعاً واضحاً بنسبة استغلال التطبيقات الموجهة للجمهور، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شكلت نسبة 45% من الهجمات، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنسبة 15% في الربع السابق.

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