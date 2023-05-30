انطلاق معرضي «إكسبو كولينير» و«الإطارات الصينية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة من معرض «إكسبو كولينير» الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 2000 طاهٍ من حول العالم و200 عارض. كما انطلقت فعاليات معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات، بمشاركة أكثر من 130 جهة عارضة بمعدل نمو بلغ 30% عن الدورة الماضية.

افتتح المعرضين زياد الحجي، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، وسيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ولي شيوي هانغ، القنصل العام للصين بدبي والمناطق الشمالية.

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