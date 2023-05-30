«دي بي ورلد» و«ستاندرد بنك» يتوسّعان بتمويل التجارة في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، عن دخولها في شراكة مع «ستاندرد بنك»، أكبر بنك في أفريقيا من حيث الأصول، بهدف تقديم حلول التمويل التجاري لتلبية الطلب الكبير على رأس المال المتداول في القارة الأفريقية.

وبموجب هذه الشراكة الآن، ستتمكن الشركات الأفريقية التي تبحث عن التمويل التجاري من الوصول بسلاسة إلى رأس المال العامل من «ستاندرد بنك»، عبر منصّة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية «دي دبي ورلد».

وباعتبارها منصّة للتكنولوجيا المالية، تعمل منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» أيضاً على ربط الشركات بالمؤسسات المالية، لتقديم تسهيلات مباشرة في تمويل التجارة؛ حيث توفّر للشركات إمكانية الوصول إلى حلول التمويل التجاري عبر منفذ واحد، ويمكن للمتعاملين ببساطة التقدّم بطلب الحصول على الائتمان عبر المنصّة الرقمية، والتي ستسهل عليهم الوصول إلى أفضل خيارات الائتمان التي يقدمها الممولون العالميون

. ويعتبر الوصول إلى التمويل أحد أكبر العوائق التي تواجه الشركات الباحثة عن فرص التجارة العالمية، ويتضح ذلك من الصعوبات التي تعترض العديد من الشركات خلال سعيها للحصول على التمويلات المطلوبة لنقل البضائع قبل الشروع في التعاملات.

ومع انضمام «ستاندرد بنك» إلى منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد»، سيقدّم البنك للشركات الأفريقية مجموعة من حلول التمويل التي تلبي احتياجاتها المتزايدة إلى الدعم اللوجستي والمالي اللازم لربطها بمسارات التجارة العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تؤكد شراكتنا مع «ستاندرد بنك» على دورنا المحوري في تحسين تدفق حركة التجارة العالمية؛ حيث نعتبر أفريقيا سوقاً رئيسياً بالنسبة لنا.

وتأتي هذه الشراكة استكمالاً لاستثمارنا المتواصل ونموّنا عبر القارة السمراء. وقد عزز استحواذنا الأخير على «إمبريال لوجيستكس» قدراتنا اللوجستية في أفريقيا. ومع إضافة منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد»، إلى خدماتنا، نسعى مع البنك إلى دعم الشركات الأفريقية بمختلف أحجامها، وتلبية احتياجاتها من رأس المال العامل، لتمكينها من تعزيز قوتها، وزيادة صادراتها والتوّسع في أسواق جديدة».

وقال سنان أوزكان، المسؤول التنفيذي الأول في منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد»: «يُمثل انضمام «ستاندرد بنك» إلى منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» خبراً رائعاً للشركات في جميع أنحاء أفريقيا؛ حيث تتيح المنصّة وصول «ستاندرد بنك» إلى البيانات الخاصة بحركة البضائع، بما يمكّنه من تقديم القروض بثقة.

كما نخطط بدورنا للإقراض المشترك ومشاركة المخاطر مع البنك في الصفقات التي تتم عبر المنصّة، وفي الوقت نفسه يتمكن البنك بقدراته التمويلية القوية من دعم العديد من الموردين ضمن منظومة موانئ دبي العالمية في جميع أنحاء أفريقيا، والتي تعززت باستحواذ «دي بي ورلد» على «إمبريال لوجيستيكس» في عام 2022. كما سيساهم حضور البنك في دول مثل نيجيريا وكينيا وموزمبيق بتطوير هذه الشراكة في السوق الأفريقية بصورة أكبر».

وقال كيني فيهلا، الرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في «ستاندرد بنك»: «في إطار طموحات «ستاندرد بنك» الهادفة إلى التمكين الرقمي على المستوى المؤسسي، نسعى إلى إقامة شراكات مع المؤسسات العالمية متعدّدة الجنسيات مثل «دي بي ورلد» بهدف تقديم حلول التمويل التجاري لمتعاملينا في أنحاء القارة الأفريقية. وتتيح لنا هذه الشراكة تسهيل المعاملات عبر الحدود من خلال الممرات الرئيسية المتنامية للتجارة العالمية».

وقال الدكتور راسم زوك، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ستاندرد بنك»: «تعكس هذه الشراكة رؤيتنا الاستراتيجية لدفع عجلة النمو في أفريقيا، ومن المعروف أن أعمال المنصات تتطلب شراكات قوية على مستويات مختلفة من سلسلة القيمة. وستخلق القيمة التي تحققها معارفنا وقدراتنا ومهاراتنا المشتركة فرصاً فريدة لتقديم الخدمات المالية والحلول التجارية لمتعاملينا. وبصفتنا أكبر بنك في إفريقيا، تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتحويل الخدمات المالية إلى منظومات قائمة على المنصات الرقمية وتحسين تجارب المتعاملين».

ومنذ إطلاق منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» في يوليو 2021، دخلت المنصّة في شراكات تمويل مع 23 مؤسسة مالية وسجّلت طلبات ائتمان تزيد قيمتها على 700 مليون دولار أمريكي.

وتستغرق عملية التسجيل أقل من خمس دقائق؛ حيث قام أكثر من 57,000 متعامل حول العالم بالتسجيل للحصول على تسهيلات التمويل التجاري عبر المنصّة، والتي بدأت أيضاً في تقديم خدمات الإقراض المباشر للشركات منذ عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز