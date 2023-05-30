تقرير: «الإقامة الذهبية» جعلت الإمارات الوجهة الأولى لفائقي الثراء

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية، أن تأشيرة «الإقامة الذهبية» التي طورتها حكومة الإمارات، بهدف منحها لفئات معينة من المتميزين من مختلف جنسيات العالم، إبان تفشي جائحة «كوفيد 19»، جعلت من الدولة وجهة أولى ومفضلة لدى الأشخاص الذي يمتلكون ثروات شخصية صافية طائلة، ويبحثون عن تأشيرات إقامة في بلدان أخرى بخلاف أوطانهم الأم، ذلك أنها تمنحهم حق الإقامة في الدولة لمدة 10 سنوات.

تقرير

ونشرت المجلة تقريراً بعنوان: «مزايا وكيفية استصدار تأشيرة إقامة بالاستثمار في الإمارات». وأكد التقرير أن الإمارات تُعتبر واحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم، سواءً للسياح أو للمستثمرين، وذلك لأسباب عدة، وفي مقدمها أن الدولة تحظى بعدد من الوجهات السياحية المصنفة في الفئة الأولى عالمياً، فضلاً عن العديد من المعالم السياحية التي تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارة الدولة.

وأضاف التقرير أن تأشيرة «الإقامة الذهبية»، باتت منذ أن طبقتها حكومة الإمارات لأول مرة في عام 2021 وهي باتت سبباً اضافياً لجاذبية الدولة في أعين المستثمرين العالميين.

واستطرد التقرير في وصف فوائد «الإقامة الذهبية» في الإمارات، والمزايا التي تتيحها لحامليها، ثم استعرض التقرير الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على تأشيرة «الإقامة الذهبية» في الإمارات، ثم الخطوات والإجراءات الواجب عليها اتخاذها كي يحصل على هذه التأشيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز