دراسة: التكنولوجيا تخفف أعباء موظفي قطاعي الطاقة والتصنيع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة أجرتها مؤسسة البيانات الدولية برعاية شركة «مايكروسوفت»، عن أن معظم الموظفين الميدانيين في قطاعي الطاقة والتصنيع بالإمارات يرون أن الإجراءات الروتينية اليومية غير المرنة تعوقهم عن أداء أعمالهم، غير أن الأغلبية تعتقد أن التكنولوجيا تساعدهم في التخفيف من أعبائهم.

وقال أحمد الدندشي، رئيس شؤون الشركات التجارية لدى «مايكروسوفت الإمارات»: إن القوى العاملة بلا مكاتب، كما ندعوهم، يصل عددهم إلى 427 مليون موظف في قطاع التصنيع في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما ذكرته منظمة العمل الدولية.

وأضاف أحمد الدندشي: يجب أن نتوصل إلى طرق للتغلب على الصعوبات التي يواجهونها بشكل يومي ويمكن أن تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في هذا المسعى. ويعد تعزيز تجربة الموظفين خطوة حاسمة في الحيلولة دون الموجة الثانية من الاستقالة العظمى.

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