1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيس على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و569.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 676.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.295 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.679 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و615.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9261.57 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9412.27 نقطة، وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.06 في المئة ليصل إلى مستوى 3543.62 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 200.9 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 89.3 مليون درهم، تلاه "ألفا ظبي" بسيولة 84.5 مليون درهم.

وفى سوق دبي، تصدر "الخليج للملاحة" النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 165.6 مليون درهم، تلاه "مصرف عجمان"، جاذباً نحو 87.8 مليون درهم، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 32.6 مليون درهم.

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