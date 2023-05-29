بدء تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام في سوق دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق دبي المالي عن إطلاق العقود المستقبلية على مؤشره العام (DFMGI)، والذي يضمّ أكبر الشركات المُدرجة في سوق دبي المالي وأكثرها سيولة. وسيبدأ إدراج وتداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي اعتبارًا من 29 مايو 2023.

ويتيح تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي أمام المستثمرين فرصة الوصول إلى أحد أفضل المؤشرات أداءً على مستوى العالم، والذي يضمّ أسهم الشركات الأكبر والأكثر سيولة في سوق دبي المالي؛ بما في ذلك إمباور، التي تمّ إدراجها مؤخرًا بنجاح، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وسالك، وغيرها، بالإضافة إلى الشركات الكبرى الرائدة على مستوى المنطقة مثل إعمار وأرامكس. وسيوفّر سوق دبي المالي للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصًا قوية للتنويع والتحوّط، كما يُعزز مشاركة مزيد من المستثمرين المحترفين في السوق.

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