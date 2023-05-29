إقبال استثنائي في آخر أيام «التخفيضات الكبرى»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت، أمس، في دبي، فعاليات حملة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، مع عروض وتنزيلات استثنائية، وحالة من الزخم في أسواق التجزئة بالإمارة. واكتظت مراكز التسوق في دبي بالزوار، وشهدت الساعات الأخيرة إقبالاً ملحوظاً في ختام عطلة نهاية الأسبوع، حيث كثفت الشركات والمحلات المشاركة عروضها لاستقطاب شرائح أكبر من المتسوقين الذين حرصوا على استغلال عروض الساعات الأخيرة المميزة في أحد أبرز مواسم التسوق في دبي.

وقدمت مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في الحملة تخفيضات بدأت من 25 % ووصلت إلى 90 % على باقة واسعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية من العلامات التجارية المحلية والعالمية، حيث شملت التنزيلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات واللعب والهدايا، بالإضافة إلى منتجات الموضة والأزياء والجمال والأثاث وغيرها من المنتجات.

وكافأت مراكز التسوق والوجهات المشاركة في هذه الفعالية المتسوقين بأفضل العروض الترفيهية والترويجية ومجموعة مختارة من المنتجات، حيث شملت الحملة مراكز التسوق في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر الشندغة ودبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا ونخيل مول وابن بطوطة مول وسيركل مول وميركاتو مول وتاون سنتر وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز وسيتي ووك، وذا آوتلت فيليدج، والعديد من مراكز التسوق الأخرى.

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